Bomberos trabaja en incendio de campo generalizado en Mendoza, Montevideo

Un helicóptero de la Policía Nacional colabora con bomberos en el combate al fuego al igual que camiones cisternas. Se trata de un predio de muchas hectáreas.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde el lugar que se trata de un incendio importante debido a la abundante vegetación y que en su momento tuvo focos debajo de los tendidos eléctricos de UTE y próximo a viviendas linderas.

Al momento está controlado.

