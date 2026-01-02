Bomberos trabaja en incendio de campo generalizado en Mendoza, Montevideo

Bomberos trabaja en un incendio de campo generalizado en camino Osvaldo Rodríguez y Mendoza, en Montevideo.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde el lugar que se trata de un incendio importante debido a la abundante vegetación y que en su momento tuvo focos debajo de los tendidos eléctricos de UTE y próximo a viviendas linderas.

Un helicóptero de la Policía Nacional colabora con bomberos en el combate al fuego al igual que camiones cisternas. Se trata de un predio de muchas hectáreas.

Al momento está controlado. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2007209114968150419&partner=&hide_thread=false #AHORA | Bomberos trabaja en incendio de campo. Hay casas linderas y tendido eléctrico de UTE. Apoya helicóptero de la Policía Nacional. Informa @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/K9uINY0ceY — Subrayado (@Subrayado) January 2, 2026

Temas de la nota incendio

Mendoza

Bomberos