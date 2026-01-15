Vegetación de la faja costera de la rambla Armenia se vio afectada por un incendio ocurrido en la tarde de este jueves, a la altura de 26 de Marzo.
Bomberos combatió incendio en vegetación de Rambla Armenia que se propagó a palmeras; no hubo lesionados
El foco se produjo en la faja costera a la altura de 26 de Marzo, en el barrio Buceo. Las llamas se propagaron rápidamente debido al viento reinante en la zona. No se registraron viviendas afectadas.
Una dotación de bomberos de la Unidad Operativa de Centro-Cordón trabajó en el predio de aproximadamente 2.000 metros cuadrados.
El foco se propagó a las palmeras por efecto del viento reinante a esa hora en dicho punto de Montevideo.
Desde Bomberos informaron que no hubo personas lesionadas ni viviendas afectadas.
