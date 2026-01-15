Bomberos combatió incendio en vegetación de Rambla Armenia que se propagó a palmeras; no hubo lesionados

Vegetación de la faja costera de la rambla Armenia se vio afectada por un incendio ocurrido en la tarde de este jueves, a la altura de 26 de Marzo.

Una dotación de bomberos de la Unidad Operativa de Centro-Cordón trabajó en el predio de aproximadamente 2.000 metros cuadrados.

El foco se propagó a las palmeras por efecto del viento reinante a esa hora en dicho punto de Montevideo.

Desde Bomberos informaron que no hubo personas lesionadas ni viviendas afectadas.

Temas de la nota Bomberos

incendio