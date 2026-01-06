RECIBÍ EL NEWSLETTER
Algarrobo y Eduardo Calcáneo

Bomberos combatió incendio de campo en Ciudad del Plata, tras cuatro horas de trabajo

Un vecino dijo a Subrayado que al inicio fueron ellos quienes empezaron a extinguirlo, pero luego se propagó debido al viento y la sequía y terminaron llamando a Bomberos.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde el lugar que colaboró el helicóptero de la Dirección de Aviación Policial.

"Luego de aproximadamente cuatro horas de trabajo, el incendio fue totalmente liquidado, mediante un ataque directo pie a tierra sobre los principales puntos de propagación, resultado de un arduo trabajo planificado y sostenido", informó Bomberos.

 
Hubo 3205 llamadas por incendios solo el 31 de diciembre: ese día se contabilizaron 541 hectáreas quemadas

Las llamas se propagaron y llegaron a estar cerca de las viviendas, por lo que vecinos también ayudaron a los policías y a bomberos.

