Bomberos atendieron más de 40 llamados por desprendimiento de techos, árboles y columnas caídas en varios departamentos

La Dirección Nacional de Bomberos (DNB) informa que durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves atendió más de 40 llamados de emergencia por el temporal de viento y lluvia que afectó varios departamentos, en especial del litoral oeste, centro y norte del país.

En Salto se registro una racha de viento que superó los 120 km/h, y allí los Bomberos la mayor cantidad de situaciones de emergencia: 15 desprendimientos de techos, 14 árboles caídos y 3 situaciones vinculadas a columnas y cables caídos.

En Artigas asistieron a 3 desprendimientos de techos y 2 árboles caídos, mientras que en Fray Bentos, Río Negro, las intervenciones fueron por 2 árboles caídos.

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También en Melo. Cerro Largo, fueron llamados por un árbol caído y una situación vinculada a columna y cableado del tendido eléctrico.

En Sarandí Grande, Florida, los Bomberos debieron rescatar a una persona.

“En total se registraron 42 hechos derivados de las condiciones meteorológicas adversas”, dice el informe de la DNB.