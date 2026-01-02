Bolsonaro volvió a la cárcel tras estar más de una semana internado en un hospital

Foto: AFP. Jair Bolsonaro es trasladado desde el hospital en Brasilia.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro dejó este jueves el hospital en Brasilia tras más de una semana internado para regresar a prisión, luego de que el supremo le negara la cárcel domiciliaria, constató un periodista de la AFP.

Bolsonaro, de 70 años, salió del Hospital DF Star con su auto escoltado por varias motos policiales y debe regresar a la pequeña habitación de una sede policial donde cumplirá prisión por un intento de golpe de Estado.

La corte suprema negó este jueves un pedido de la defensa para que Bolsonaro, quien se operó la semana pasada de una hernia inguinal, obtenga domiciliaria por motivos de salud.

Sus abogados presentaron el miércoles la solicitud por un "riesgo concreto de agravamiento repentino" de su salud.

El líder de la derecha brasileña entró al hospital el 24 de diciembre y al día siguiente fue operado. Luego también se sometió a un procedimiento contra recurrentes crisis de hipo.

"A diferencia de lo alegado por la defensa, no hubo agravamiento de la situación de salud" de Bolsonaro, consideró en su decisión el juez Alexandre de Moraes.

El exmandatario (2019-2022) cumple una condena por un frustrado plan golpista para aferrarse al poder, tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Esta hospitalización de nueve días fue su primera salida desde el encarcelamiento.

"Mejora de las incomodidades".

Bolsonaro lidia desde hace años con secuelas de una puñalada en el abdomen que sufrió durante un acto de campaña en 2018, y que requirió más tarde varias cirugías.

La defensa argumenta que el cuadro clínico del expresidente se agravó desde que la corte rechazó una solicitud similar de domiciliaria "humanitaria" hace semanas.

Los médicos sostienen que, además de la condición inusual de crisis de hipo, padece apnea del sueño severa, gastritis y esofagitis.

Pero el juez Moraes aseveró que se registra "un cuadro clínico de mejora de las incomodidades que estaba sintiendo (...) como se apuntó en el informe de sus propios médicos" esta semana.

Crisis de hipo.

El senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente, consideró en X que la decisión de Moraes está "llena de sarcasmo" y supone una "tortura" para su padre.

Bolsonaro manifestó el mes pasado que desea que Flávio Bolsonaro sea el candidato de la derecha en las elecciones de 2026, para enfrentar al probable postulante de la izquierda, el presidente Lula.

El exmandatario fue sometido en los últimos días a bloqueos anestésicos de un nervio que controla el diafragma, para atacar el hipo que, según su familia, le provoca vómitos y dificultad para respirar.

Sus médicos explicaron que el procedimiento no logró "interrumpir totalmente las crisis" aunque disminuyó su intensidad.

Su estado de ánimo "oscila mucho", según el cardiólogo Brasil Caiado: "Queda muy golpeado en las noches y los días que pasa con hipo (...) y es claro que él ya llegó aquí con un nivel emocional más deprimido".

Bolsonaro sostiene que es inocente de los delitos de organización criminal armada, abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado por los que fue condenado.

La trama golpista contemplaba incluso asesinar a Lula, pero no se consumó por falta de apoyo de altos mandos militares, según la corte.

FUENTE: AFP.