Bolsonaro atacó a TV Globo por involucrarlo en el asesinato de Marielle Franco

El reporte se basa en declaraciones de un portero del complejo, que a su vez declaró que siguió por cámara al vehículo y que se dirigió a la casa de otro habitante; el expolicía Ronnie Lessa, acusado de ser el autor de los disparon que mataron a Franco y a su chófer Anderson Gomes.

Según el JN, el portero dijo que fue "el señor Jair" quien autorizó el ingreso, aunque eso no sería posible porque, según el informe, existen registros de que Bolsonaro estaba ese día en la Cámara de Diputados en Brasilia, como el mismo presidente recordó en su video.

Sin embargo, el presidente arremetió contra la TV Globo por publicar dicho informe, descargo su furia y amenazó con sacarles la concesión.

“¿Por qué TV Globo, revista Época? Este engaño por parte de ustedes, esta cosa que no ni para definir. Déjenme gobernar el Brasil, ustedes perdieron. Ustedes van a renovar la concesión en 2022 , no voy a perseguirlos. Pero el proceso va a estar limpio, si no está limpio, legal, no habrá renovación de la concesión, ni de ustedes, ni de ningún canal.

Estamos recuperando la confianza en el mundo y ustedes Tv Globo, todo el tiempo hacen de mi vida un infierno, carajo”

"Quiero transparencia, nada más que eso. Ahora querer vincularme con la muerte de Marielle (Franco) ... sinvergüenzas de TV Globo, sinvergüenzas. Canallas. No va a pegar. No le debo nada a nadie. No tengo ninguna razón para matar a nadie en Río de Janeiro”, concluyó el presidente.

Tras la investigación que se lleva a cabo en Brasil, por la muerte de la concejal Franco, una fiscal brasileña afirma que el portero del complejo de Río de Janeiro y el presunto autor del hecho, mintió al involucrar al presidente en el asesinato.

La planilla del complejo en la lujosa zona de Barra de Tijuca indica que el 14 de marzo de 2018, pocas horas antes del asesinato de Franco, el expolicía Élcio Queiroz indicó en la portería que pretendía visitar la vivienda número 58, donde residía Bolsonaro, aunque fue a la 65, perteneciente a Ronnie Lessa, firmó la fiscal Simone Sibilio en rueda de prensa.

Las grabaciones conservadas demuestran sin embargo que el portero "llamó por el teléfono interno a la vivienda 65 y que la persona que lo atendió fue Ronnie Lessa", agregó la fiscal.

Según las filtraciones obtenidas por Globo, el portero declaró a la policía que había llamado a la casa del "señor Jair [Bolsonaro]" y que este le había respondido. Sin embargo, la televisora señaló en su reportaje que el entonces diputado y precandidato presidencial se hallaba ese día en Brasilia. Por esta razón, la fiscal Sibilio dijo que el portero pudo haberse equivocado.

El ministro de Justicia, Sérgio Moro, pidió al Fiscal General de la República investigar si hubo un falso testimonio.

"La inconsistencia [de las declaraciones] sugiere un posible equívoco en la investigación realizada en Rio de Janeiro o un eventual intento de vinculación indebida del nombre del presidente con el crimen", lo que podría configurar delitos de "obstrucción a la justicia, falso testimonio o denuncia calumniosa", indicó Moro.

Marielle Franco, una concejal negra que destacaba por su defensa de las minorías sexuales y las denuncias contra la violencia policial en las favelas, fue acribillada la noche del 14 de marzo de 2018 en el centro de Rio, junto a su chofer Anderson Gomes.