Cuatro lesionados, entre ellos dos niños, tras dos accidentes con caballos en Durazno y Rocha

Dos accidentes con caballos en rutas de Durazno y de Rocha, dejaron cuatro persones lesionadas, entre ellas dos niños. Los caballos murieron en el lugar.

Cuatro personas lesionadas leves, entre ellas dos niños de 11 años, fue el resultado de dos accidentes en ruta con caballos embestidos por camionetas, uno en la ruta 14 de Durazno, y otro en la ruta 9 de Rocha.

Durazno

El accidente en el kilómetro 175 de la ruta 14, en Durazno, ocurrió a la hora 20 del domingo. El vehículo iba con tres ocupantes: un hombre de 33 años como conductor y dos mujeres acompañantes. El conductor no tenía licencia de conducir y el examen de alcohol en sangre dio positivo, según el informe de Policía Caminera.

Las dos acompañantes, mayores de edad, tuvieron lesiones leves.

Rocha

El accidente en Rocha ocurrió una hora después, sobre las 21, en el kilómetro 266 de la ruta 9.

Una camioneta choca al caballo, pierde el control y vuelca en la ruta. En la camioneta viajaban cuatro personas: dos mayores de edad y dos niños de 11 años, que fueron trasladados a un centro de salud con lesiones leves.

