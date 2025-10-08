B'nai B'rith Uruguay "recibe con profunda alegría" anuncio de alto al fuego y retorno de rehenes secuestrados por Hamás

B’nai B’rith Uruguay recibe con profunda alegría el anuncio de la firma de un alto al fuego y el retorno de los rehenes secuestrados por la organización terrorista Hamás hace más de dos años.

"Aguardamos el pronto retorno a casa de los secuestrados, tanto los que vuelven con vida para reencontrarse con sus familias, como los asesinados para recibir sepultura en su tierra. Reafirmamos nuestro compromiso con la convivencia, y auguramos que este sea el inicio de una nueva etapa que permita llegar a una paz justa, duradera y segura en Medio Oriente. Hacemos un llamado a todos los uruguayos a unirnos en el respaldo a este acuerdo y al consiguiente proceso en procura de la paz", indicó la organización a través de su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/BnaiBrithUru/status/1976068444157022474&partner=&hide_thread=false B’nai B’rith Uruguay recibe con profunda alegría el anuncio de la firma de un alto al fuego y el retorno de los rehenes secuestrados por la organización terrorista Hamás hace más de dos años.



Aguardamos el pronto retorno a casa de los secuestrados, tanto los que vuelven con… — B'nai B'rith Uruguay (@BnaiBrithUru) October 8, 2025 El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles que Israel y Hamás acordaron la liberación de todos los secuestrados en Gaza y la retirada de las tropas israelíes a una línea acordada dentro de ese territorio palestino, como parte de una "primera fase" de su plan de paz.

Estoy muy orgulloso de anunciar que tanto Israel como Hamás han aprobado la primera fase de nuestro plan de paz", dijo Trump en su red social Truth Social. "Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada, como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna", añadió.

Temas de la nota B'nai B'rith

Hamas