RECIBÍ EL NEWSLETTER
COMUNICADO

B'nai B'rith Uruguay "recibe con profunda alegría" anuncio de alto al fuego y retorno de rehenes secuestrados por Hamás

La organización expresó en un comunicado que aguarda el pronto retorno a casa de los secuestrados y hace un llamado a todos los uruguayos a unirse "en el respaldo a este acuerdo y al consiguiente proceso en procura de la paz".

uruguay-b´nai-b´rith-

B’nai B’rith Uruguay recibe con profunda alegría el anuncio de la firma de un alto al fuego y el retorno de los rehenes secuestrados por la organización terrorista Hamás hace más de dos años.

"Aguardamos el pronto retorno a casa de los secuestrados, tanto los que vuelven con vida para reencontrarse con sus familias, como los asesinados para recibir sepultura en su tierra. Reafirmamos nuestro compromiso con la convivencia, y auguramos que este sea el inicio de una nueva etapa que permita llegar a una paz justa, duradera y segura en Medio Oriente. Hacemos un llamado a todos los uruguayos a unirnos en el respaldo a este acuerdo y al consiguiente proceso en procura de la paz", indicó la organización a través de su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/BnaiBrithUru/status/1976068444157022474&partner=&hide_thread=false

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles que Israel y Hamás acordaron la liberación de todos los secuestrados en Gaza y la retirada de las tropas israelíes a una línea acordada dentro de ese territorio palestino, como parte de una "primera fase" de su plan de paz.

los danos pueden ser revertidos: demolicion de casa art deco de punta carretas continua frenada por orden judicial
Seguí leyendo

"Los daños pueden ser revertidos": demolición de casa art decó de Punta Carretas continúa frenada por orden judicial

Estoy muy orgulloso de anunciar que tanto Israel como Hamás han aprobado la primera fase de nuestro plan de paz", dijo Trump en su red social Truth Social.

"Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada, como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna", añadió.

Temas de la nota

Lo más visto

Comienza la venta al público de la droga mágica para adelgazar
OZEMPIC EN URUGUAY

Comienza la venta al público de la "droga mágica para adelgazar"
EN UN CONTROL VEHICULAR

Un policía de Investigaciones de Zona III fue detenido con 80 chasquis de droga y está a disposición de Fiscalía
PATRONAL APLICA CARNÉ POR PUNTOS

Taxista protagonizó incidente de tránsito y fue derivado a un curso "para mejorar en el manejo de la ira"
"PUEDE REPETIRSE EL FENÓMENO"

"Sábado de playa; domingo muy complicado con alguna tormenta puntualmente fuerte", anunció Nubel Cisneros
un detenido y un recluso conducido

Son padre e hijo los dos nuevos hombres que declaran en Fiscalía por el atentado contra Ferrero

Te puede interesar

Operativa en Terminal de Contenedores se retoma a las 7 de la mañana y la atención de camiones desde las 9
COMUNICADO DE TCP

Operativa en Terminal de Contenedores se retoma a las 7 de la mañana y la atención de camiones desde las 9
Lo que ganamos es tiempo, dijo el ministro de Trabajo sobre propuesta que aceptó el sindicato de TCP video
JUAN CASTILLO

"Lo que ganamos es tiempo", dijo el ministro de Trabajo sobre propuesta que aceptó el sindicato de TCP
Sindicato portuario aceptó propuesta del gobierno de levantar medidas y continuar negociando por 10 días video
Política

Sindicato portuario aceptó propuesta del gobierno de levantar medidas y continuar negociando por 10 días