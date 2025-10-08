"Los daños pueden ser revertidos": demolición de casa art decó de Punta Carretas continúa frenada por orden judicial

Se realizó esta tarde una concentración en la zona de Punta Carretas, convocada por organizaciones vinculadas a la protección patrimonial en la ciudad, a propósito de una polémica demolición de una propiedad considerada de valor patrimonial.

"El panorama es medio incierto. Por un lado existe la posibilidad de que la casa subsista y sea restaurada. Por el otro, que desaparezca. En este momento la demolición está detenida por orden judicial, desde el 5 de setiembre. Y todavía se está decidiendo, estamos en juicio con la Intendencia", explicó Erich Schaffner, de Patrimonio Activo, sobre la situación actual de la casa.

"Evidentemente se trata de un inmueble que se reconoce como de valor patrimonial por la ciudadanía, que además entendemos que está protegido por normativa departamental. Toda la calle Julio Herrera y Reissig, a texto expreso, según normativa departamental, artículo 223 del digesto, establece que está en régimen patrimonial", agregó y cuestionó que aún así, la Intendencia de Montevideo otorgó un permiso de demolición.

Patrimonio Activo realizó una inspección ocular sobre el estado actual de la casa, que si bien ya fue intervenida por la empresa, "no corre riesgo de derrumbe y los daños pueden ser revertidos", aseguró Schaffner.

