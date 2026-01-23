B'nai B'rith pide a la Inddhh que "refuerce rol de vigilancia y pronunciamiento" tras libreto de Doña Bastarda

B’nai B’rith pide a la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) que "refuerce su rol de vigilancia y pronunciamiento visible y proactivo" tras lo ocurrido con el libreto de la murga Doña Bastarda, que recibió una calificación de "no apto" por una calificadora de INAU y luego fue revertido.
En la carta, dirigida a la Inddhh, hablan de "situaciones que implican posibles afectaciones a valores fundamentales como la igualdad, la no discriminación y el respeto a la memoria colectiva".
La organización exhorta a la Inddhh que fortalezca "mecanismos de análisis criteriosos y diálogo con las diversas instancias estatales y sociales" que evalúan espectáculos públicos. También, que emita opiniones fundamentadas y recomendaciones en casos que tienen "potencial impacto sobre derechos humanos", con el fin de "prevenir la reproducción de discursos de odio o discriminación".
"Entendemos que la libertad de expresión y la creación artística son bienes esenciales en toda sociedad democrática. Sin embargo, creemos que esta libertad debe coexistir con una responsabilidad social y cultural que evite la reproducción de estereotipos, la incitación al odio o la normalización de violencias simbólicas que puedan impactar negativamente en grupos históricamente vulnerables, incluidos los judíos y otras minorías", indica la carta de la B’nai B’rith enviada a la Inddhh.
Para la organización son "situaciones que implican posibles afectaciones a valores fundamentales como la igualdad, la no discriminación y el respeto a la memoria colectiva" en un "contexto más amplio de creciente presencia de discursos de odio y expresiones que pueden banalizar o legitimar violencia extrema".
El jueves se conoció que una calificadora de INAU había considerado "no apto" el libreto del espectáculo de Doña Bastarda titulado "Patria o tumba". Este viernes y luego de que el conjunto apelara, un tribunal compuesto por dos calificadoras revirtió esa resolución.