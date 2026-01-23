RECIBÍ EL NEWSLETTER
MURGA HABILITADA

Tribunal del INAU revirtió calificación inicial del cuplé de Doña Bastarda y entendió que es apto para todo público

El tribunal convocado por el INAU para analizar la apelación que hizo la murga Doña Bastarda entendió que su espectáculo es apto para todo público. Revirtió la opinión de la calificadora inicial.

Director de Doña Bastarda Camilo Abellá en nota con Subrayado el jueves de noche, cuando habló sobre el fallo inicial del INAU.

Doña-Bastarda-letra-cuestionada

El tribunal de dos calificadoras convocado por el INAU para analizar la apelación que hizo la murga Doña Bastarda le dio la razón al conjunto y entendió que su espectáculo es apto para todo público.

De esta forma el tribunal conformado por Silvia Belbuzzi y Alba Díaz revirtió la opinión de la calificadora inicial Graciela Bonda.

De esta forma, para el INAU el espectáculo de Doña Bastarda es apto para todo público y puede salir en carnaval sin modificar sus textos.

"En el marco del procedimiento establecido para la evaluación de espectáculos públicos, luego del descargo presentado por la murga Doña Bastarda, los calificadores técnicos realizaron una instancia de revisión del libreto presentado. Como resultado de esa revisión, se resolvió modificar la calificación inicial y declarar el espectáculo como Apto para Todo Público", dice el comunicado del INAU.

"Desde el Instituto se asume el compromiso de revisar los mecanismos, criterios y requerimientos de calificación de espectáculos públicos así como el hecho de que este proceso cuente con la más amplia participación de diversos actores del ámbito cultural, artístico, y otros sectores vinculados", agrega el comunicado oficial.

Este es el texto cuestionado en primera instancia por la calificadora que entendió que no era apto para todo público:

Conocido el fallo del tribunal conformado por el INAU, la murga Doña Bastarda publicó un comunicado en el que agradece las muestras de apoyo en estas horas, y sostiene que la parte del cuplé cuestionada en realidad busca denunciar "los horrores que se cometen por la patria y en nombre de una verdad".

"Nuestro espíritu es de denuncia de estos horrores, siempre en favor de la paz y la convivencia", finaliza la murga.

image
Temas de la nota

