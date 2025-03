"Bloque de la coalición a nivel parlamentario no hay", dijo Manini Ríos: "No tiene sentido"

“Bloque de la coalición a nivel parlamentario no hay, no está hablado, no está pensado. No tiene sentido tampoco”, aseguró Manini Ríos este viernes en el programa Arriba Gente de Canal 10. “¿Cómo funcionaría eso? ¿Quién asumiría la representación de la coalición cuándo somos partidos diferentes, con visiones diferentes en temas esenciales?”, se preguntó el ex senador, y agregó: “No lo estamos diciendo hoy, lo dijimos antes de las elecciones, que no íbamos a conformar ningún bloque de coalición para oponernos a un gobierno. No”, sentenció.