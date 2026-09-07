El presidente Orsi recibió este lunes las cartas credenciales del primer embajador de la India en Uruguay, Binoy George, un hecho que el canciller Mario Lubetkin calificó de “histórico”, y que según destacó, abre una puerta de intercambio comercial con “una de las zonas de mayor crecimiento mundo”.
Orsi recibió al primer embajador de la India en Uruguay: "Algo absolutamente histórico", dijo el canciller
El canciller Mario Lubetkin dijo que el presidente Orsi le encomendó “acelerar” el viaje a la India para comenzar cuanto antes a trabajar en la ampliación del intercambio comercial.
“Ahora a trabajar”, dijo el canciller, y contó que Orsi le pidió “acelerar” su viaje a la India. “El presidente me pidió que acelere mi viaje a India”, dijo Lubetkin.
“Vamos a India para comenzar a trabajar en las áreas específicas que podemos trabajar, agrícola, área farmacéutica, la robótica, el espacio”, dijo el canciller al ser consultado sobre los rubros donde se puede mejorar el intercambio comercial y técnico.
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Lubetkin agregó que comenzarán a trabajar en un posible viaje de Orsi a India, lo que sería “la primera visita de un presidente uruguayo a India”.
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