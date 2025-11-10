RECIBÍ EL NEWSLETTER
SELECCIÓN URUGUAYA

Bielsa presentó la lista de convocados para los amistosos de Uruguay con México y Estados Unidos, sin Valverde ni Darwin

El DT de Uruguay Marcelo Bielsa presentó la lista de futbolistas convocados para los amistosos de fecha FIFA con México el 15 y Estados Unidos el 18. No están ni Valverde ni Darwin Núñez.

Bielsa en su clásica postal, sentado sobre la heladerita. Foto: FocoUy

Bielsa en su clásica postal, sentado sobre la heladerita. Foto: FocoUy

El DT de Uruguay Marcelo Bielsa presentó este lunes a primera hora de la tarde la lista de futbolistas convocados para los amistosos de fecha FIFA con México el sábado 15 y ante Estados Unidos el martes 18, de este mes.

No están en la lista ni Federico Valverde, el capitán, lesionado en el Real Madrid, ni Darwin Núñez, del Al Hilal de Arabia Saudita. Tampoco el arquero Sergio Rochet.

Aquí la lista de 27 jugadores convocados por Bielsa:

