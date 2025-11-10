La jugada polémica de Maxi Gómez y lo que dijo el árbitro Leodán González sobre la falta que no cobró

Pasada la hora, y cuando ya se jugaban los descuentos en el Franzini, con un empate 1 a 1 que dejaba a Nacional como ganador de la tabla Anual, Maxi Gómez se tiró con las dos piernas hacia adelante (ver foto principal) en una jugada que terminó con Lucas Agazzi en el suelo y todo Defensor Sporting pidiendo al menos la segunda amarilla para el 9 tricolor, o incluso la roja directa.

Maxi Gómez tenía amarilla por una barrida similar, también sobre Agazzi, en el minuto 84.

Esta segunda jugada, la más polémica del fin de semana y que hasta los dirigentes de Peñarol protestaron desde el estadio Centenario (donde el aurinegro le ganaban 2-0 a City Torque), ocurrió en el minuto 94, con 6 adicionales.

Todo Defensor pidió tarjeta y el reclamo se replicó en el Centenario, desde donde Peñarol acusó una vez más a los árbitros de beneficiar a Nacional.

Si Gómez veía la segunda amarilla y luego la roja, o incluso la roja directa, se perdería al menos un partido en la definición del campeonato Uruguayo con el ganador de la semifinal entre Peñarol (campeón del Clausura) y Liverpool (campeón del Apertura). Por eso la protesta.

Pero el árbitro de Defensor – Nacional, Leodán González, no solo no le sacó amarilla a Gómez sino que tampoco cobró falta del delantero tricolor.

Este lunes, tras la discusión que generó esa jugada, el árbitro envió un mensaje a varios programas y medios deportivos con la explicación acerca de por qué no le sacó la segunda amarilla a Maxi Gómez.

Básicamente Leodán González dice que la jugada fue una acción imprudente que no merece amonestación porque pasó lejos del jugador de Defensor, y no tuvo la intención de golpear sino d cortar con su espalda el remate del rival.

Además, sostiene el árbitro, la imagen compartida durante estas horas en redes sociales resulta “engañosa”, ya que él, en la cancha, tuvo otra perspectiva que muestra mejor lo sucedido.

Esta imagen es la que toma Leodán González para explicar su decisión:

Maxi-Gómez-plancha-doble-de-frente

"En el marco de una disputa, se mide el resultado final de la acción. No la intención”, dice el árbitro en el mensaje enviado a varios medios y publicado este lunes de mañana.

Leodán González dice que Maxi Gómez “termina golpeando con su espalda” al rival (Agazzi), “y de hecho el de Defensor se levanta inmediatamente. No conlleva daño o riesgo físico la acción”.

Sobre la imagen que toman hinchas y dirigentes de Peñarol para cuestionarlo (ver foto principal), el árbitro agregó: “El ángulo que se ha repetido es engañoso. Da la sensación que se lanzó a pegar cuando quizá fue a bloquear el balón. La pierna de Gómez pasó lejos del pie del rival. ¿Cuál fue el error? No sancionar la falta”, concluyó Leodán González.