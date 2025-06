Bielsa: "De Arrascaeta se expresó por primera vez dentro de la selección que a mí me toca conducir a un nivel creativo, con fantasía"

Tras la victoria de Uruguay 2-0 sobre Venezuela, Bielsa elogió el rendimiento del equipo, dijo que volvieron a jugar con continuidad en el ataque, como en los mejores momentos de la Selección, y en particular destacó el rendimiento de Giorgian De Arrascaeta , que marcó el segundo gol de la Celeste el martes de noche en el estadio Centenario.

Sobre el 10 de Uruguay, agregó: “De Arrascaeta se expresó por primera vez dentro de la selección que a mi me toca conducir a un nivel creativo, con fantasía, con imaginación, con desequilibrio individual, a lo que le sumó un esfuerzo muy grande y también le agregó ese último pase, que es una deuda pendiente del juego de Uruguay, lo ha sido siempre desde que yo lo dirijo, es un equipo que profundiza por los dos costados con más capacidad y que por el centro tiene déficit de imaginación y resolución a través de esa figura que cuesta tanto, no solamente encontrar si no que a parte darle opción para que luzca, la del volante ofensivo central, que de alguna manera también es una especie en extinción”.