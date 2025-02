"Betito" Suárez: "Yo robé toda la vida, no soy ni sicario ni matón"; descartó vinculación con ataques en Cerro Norte

Suárez no pudo reconocer a los agresores y manifestó que el ataque lo tomó por sorpresa. “El que nada debe, nada teme, sino yo estoy preparado. No me esperaba una cosa de esas“, reconoció.

Contó que lo operaron en el Hospital del Cerro y de ahí lo trasladaron al Maciel, de donde se fue sin el alta médica. “Estaba medio incómodo ahí, acá estoy mejor“, afirmó. Suárez dijo que tomó la decisión de abandonar el centro de salud, luego de que los estudios que se le realizaron descartaron la gravedad de sus lesiones. Indicó que la Policía ya le tomó declaración en su casa.

LOS SUÁREZ

“Los Suárez soy yo“, aseguró en otro tramo de la entrevista con Subrayado. Recordó que su hermana “Loly“, embarazada, cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica tras ser imputada el 25 de octubre de 2024 por negociación de estupefacientes, y que sus otros tres hermanos están en prisión. “Cada vez que dicen los Suárez, soy yo el único Suárez“, reiteró.

“Betito“ Suárez descartó que esté enfrentado con otras bandas y que haya sido el responsable de ataques armados, como el ocurrido el domingo de tarde en Luis Alberto de Herrera y la rambla en el Buceo, en el que fueron baleados Alex Mattos (señalado como uno de los líderes de “Los Colorados“), su pareja Alexa Berón y el hijo de ambos de 4 años.

“Que yo sepa no tengo problemas“, aseguró. “La prensa dice cosas, yo no puedo salir a desmentir, qué voy a salir a desmentir: 'no, yo no soy'. Es algo político. En la cárcel pasaba lo mismo. Yo estaba en el Penal (de Libertad), había un motín en el Comcar y decían: 'fuiste vos, Suárez“, afirmó. “Yo aprendí algo, que es a no salir a contestar a la prensa, porque después es peor“, agregó.

“Yo, no tengo problemas con nadie“, reiteró. “Si yo tuviera problemas con él, cómo voy a estar en una esquina haciendo un cacho de carne y unos chorizos, sin protección“, indicó.

“Se ve que para la cabeza de ellos, de tantas cosas que me adjudica la prensa, piensan como vos o como la Policía“, sostuvo. Suárez rechazó que se lo vincule con ataques que dejaron niños y mujeres muertos.

“Yo sé que no soy ejemplo de nada, ni quiero ser ejemplo de nada, pero tengo que decirlo: 'yo robé toda la vida, no soy ni sicario ni matón. Yo robé y estuve preso por robar“, afirmó. “Hay gente que entiende el código de robar, porque nunca se robaron nada, entonces no saben. Vos le hablás eso y se ofenden. Ni siquiera hay diálogo como para decirle: 'bo, a mí no me importa esto, lo que vos vendés ahí o lo que vendés allá, a mí no me importa eso“, concluyó.