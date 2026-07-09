Edil colorado tras balance de Bergara: "Viene repitiendo los mismos errores del FA de los últimos 36 años, en la intendencia"

El edil del Partido Colorado, Federico Paganini, dijo que si bien valoran positivamente que se haya presentado en la Junta Departamental, el jerarca repite los mismos errores que ha hecho el Frente Amplio en los últimos 36 años en la Intendencia de Montevideo.

Además, destacó que Bergara tiene todas las herramientas para solucionar los problemas esenciales de Montevideo, "si no lo solucionan será por ineptitud de la intendencia".

Paganini dijo que los errores se ven reflejados en la Rendición de Cuentas presentada en esta jornada.

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"De 100 pesos que ingresan a la intendencia, únicamente 11 pesos va a la inversión, entonces como decía el intendente, la Rendición de Cuentas es la expresión financiera de las políticas públicas de la intendencia", manifestó.

Y agregó: "Las políticas públicas de la intendencia están fracasando rotundamente porque un nivel de inversión tan bajo como ese, es imposible que se pueda reparar".

El edil indicó que le están dando todas las herramientas para mejorar la situación de Montevideo.