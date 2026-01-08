Bergara presentó Presupuesto ante la Junta, con énfasis en desarrollo ambiental, limpieza y movilidad

El intendente de Montevideo, Mario Bergara , presentó el proyecto de Presupuesto ante la Junta Departamental. El jerarca sostuvo que abarca desarrollo ambiental, movilidad, sus puntos prioritarios, así como políticas cultura y sociales, de turismo y espacios públicos, entre otras aristas.

Lo describió como un proyecto que "es la expresión financiera de las políticas de gobierno".

"En este caso, es el Presupuesto que da sostén a desarrollar las políticas que nos hemos comprometido a realizar, durante la campaña, que implica las prioridades que la gente marcó, que tienen que ver con los temas del desarrollo ambiental, los residuos, con la movilidad, con seguir sosteniendo todas las actividades que la gente valora mucho, que hace la Intendencia, de políticas culturales, sociales, policlínicas, de turismo, espacios públicos", detalló.

Seguí leyendo Macron anunció que Francia votará contra el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

El intendente también se refirió a que la ciudadanía se comprometa junto con el Ejecutivo capitalino para "desarrollar las prioridades" en cuanto a la limpieza, la recolección, la movilidad.

"El orden de ingresos y gastos, que están prácticamente balanceados en la formulación presupuestal, está en el entorno de lo que venía procesando la Intendencia, en órdenes entre 700 /800 millones de dólares. Si sumamos desarrollo ambiental y movilidad, estamos hablando de más de la mitad del Presupuesto. Son las áreas que involucran la mayor cantidad de Presupuesto", describió el intendente en cuanto a los números presentados.

"Decir que una política es prioritaria, si no se acompaña con recursos, es quedar a mitad de camino", dijo.

Cómo se trata el Presupuesto

Gonzalo Sánchez, presidente de la Junta Departamental de Montevideo, explicó que el próximo paso es analizar lo presentado por la Administración, y luego del receso, aproximadamente el 26 de enero, comenzarán a tratar el tema en la comisión integrada de Hacienda y Presupuesto. Se espera que a comienzos de abril tenga aprobación definitiva.

"A mediados de marzo, alrededor del 13 de marzo, tenemos planificado terminar con el tratamiento en comisión. Alrededor del 20 de marzo estaremos tratándolo en sala, para la aprobación, para luego pasar al TCR que será alrededor del 24 de marzo, y esperaremos las observaciones del Tribunal de Cuentas y luego cuando vuelva, la aprobación final será alrededor de los primeros días de abril", detalló.

Sobre el diálogo con la oposición, aseguró que es "muy bueno" desde que comenzó la legislatura.

"Para los temas extrapresupuestales que van a ser los fideicomisos, que vamos a precisar el voto de la oposición, creo que ya venimos trabajando bien esa línea y vamos a tener el apoyo para poder aprobar esos fideicomisos y trabajar a futuro con eso", añadió Sánchez.

PRESIDENTE JUNTA

Desde la oposición, Laura Soto, edila del Partido Nacional, sostuvo que hay expectativa por conocer el contenido del Presupuesto.

"Ya tenemos un equipo formado de asesores, desde la lista 22, que estamos trabajando muy en equipo los tres ediles. Conformamos un equipo de asesores, y bueno, a estudiarlo, a estudiarlo y a dialogar. Tender puentes y buscar lo mejor para Montevideo", dijo.

Para la oposición los temas principales son limpieza, recolección de residuos y movilidad. "Esperemos que el Presupuesto acompañe esas inquietudes que tiene la población y nosotros como ediles también buscar soluciones".