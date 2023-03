Bergara cuestionó propuesta tributaria del gobierno y Da Silva le respondió que "es el padre del ajuste fiscal"

De acuerdo al frenteamplista, “se nos trató de mostrar un país donde todo funciona fantástico y que todo crece y todo mejora. Todos sabemos que eso está lejano a la realidad”.

Bergara afirmó que “no hubo menciones al aumento de la pobreza, no hubo menciones a que hay gente que tiene que ir a comer a ollas populares, no hubo menciones a que los salarios y las pasividades son más bajos, no hubo menciones a que los precios han subido, cómo han evolucionado los combustibles”.

Con respecto a la propuesta tributaria anunciada por el presidente Lacalle Pou, el senador de la oposición sostuvo que “también decepciona en el sentido de que se había generado una gran expectativa y termina siendo no mucho más que la devolución del aumento de impuestos de estos últimos años”.

El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, respondió a las críticas del senador del Frente Amplio, Mario Bergara.

El legislador nacionalista afirmó que “Bergara nunca va a decir que es suficiente, porque le duele reconocer la sensibilidad de este gobierno. Bergara es el padre, es la génesis del ajuste fiscal del año 2017”.

Da Silva continuó expresándose sobre el senador del Frente Amplio, “Bergara fue el que firmó un balance diciendo que Ancap iba a dar ganancias. Ese balance trucho hizo que después Ancap tuviera que capitalizarlo en 900 millones de dólares y el gobierno siguiente del Frente Amplio tuviera que incrementar el IRPF y el IASS. Entonces, la frustración de Bergara se le ve en la cara y se le ve en cada una de las veces que dice que las medidas del gobierno son tardías e insuficientes”.

Según Da Silva, “no hubo un solo pronóstico del senador Mario Bergara del 1 de marzo del año 2020 a hoy, 3 de marzo del año 2023, que se haya cumplido”.

El nacionalista también fue consultado sobre la reunión entre los presidentes del Frente Amplio, Fernando Pereira, y del Partido Nacional, Pablo Iturralde, en la que el líder de la oposición le presentó varios artículos de prensa con declaraciones, a su juicio, ofensivas de senadores del oficialismo, entre los que figuraba, el propio Da Silva.

“Yo tengo otra carpeta, pero soy bastante más hombre, yo no me ando victimizando. Pereira a mí me ha dicho de todo un poco: me ha dicho terraja, me ha dicho desequilibrado, me ha dicho patotero, me ha dicho que vivo en Narnia, me ha dicho mala oro, me ha dicho estanciero, me ha dicho oligarca. Yo no me victimizo, yo soy bastante bien hombre, si yo tiro la piedra van con la toma”, afirmó.

Da Silva indicó que Iturralde le mandó un Whatsapp sobre la reunión con Pereira y que él me mandó un sticker que decía: “Aparicio estaría muy orgulloso de vos”.