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Bélgica venció 3-2 a Senegal con un penal en la prórroga y pasó a octavos

El equipo de Romelu Lukaku se enfrenta el próximo lunes en Seattle contra el ganador de Estados Unidos-Bosnia y Herzegovina.

AFP

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Bélgica se clasificó este miércoles para los octavos de final del Mundial al vencer a Senegal por 3-2, en un partido en el que remontó dos goles en contra y acabó imponiéndose con un penal al final de la prórroga.

Los europeos sufrieron durante gran parte del encuentro frente a un rival que se adelantó con los tantos del centrocampista Habib Diarra (24') y el delantero Ismaila Saar (51'). Pero en tres minutos de locura, Bélgica empató gracias a Romelu Lukaku (86') y Youri Tielemans (89') para llevar el partido al tiempo extra.

El mismo Tielemans anotó el penal de la victoria en el 120'+5, concedido tras una revisión del VAR, y mandó a su selección a la siguiente ronda, el próximo lunes también en Seattle, contra el ganador de Estados Unidos-Bosnia y Herzegovina.

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El final es cruel para los africanos que habían hecho méritos suficientes para imponerse durante los 90 minutos, dominando con su velocidad y buen manejo de la pelota, a unos belgas poco inspirados en ataque.

Pero un par de despistes de los senegaleses, incluida la mala salida del portero Mory Diaw en el primer tanto de Tielemans, volvieron a meter a Bélgica en el partido y acabó costándoles la victoria.

Tielemans no tembló para vencer al mismo Diaw y terminar de castigar los errores de los Leones de la Teranga, después de que el VAR señalara una falta cometida en el área por el centrocampista Lamine Camara.

Alineaciones:

Bélgica: Thibaut Courtois - Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper (Thomas Meunier 78) - Leandro Trossard (Amadou Onana 109), Hans Vanaken (Diego Moreira 63), Kevin De Bruyne (Nicolas Raskin 56) - Youri Tielemans (cap), Jeremy Doku (Dodi Lukebakio 56), Charles De Ketelaere (Romelu Lukaku 46). DT: Rudi Garcia.

Senegal: Mory Diaw - Krépin Diatta, Pathé Ciss, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs (Malick Diouf 93) - Idrissa Gana Gueye (cap) (Bara Sapoko Ndiaye 95), Habib Diarra (Pape Sarr 73), Pape Gueye (Lamine Camara 66) - Iliman Ndiaye (Ibrahim Mbaye 73), Ismaïla Sarr, Sadio Mané (Nicolas Jackson 93). DT: Pape Thiaw.

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