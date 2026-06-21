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NORTEAMERICA 2026

Bélgica e Irán empataron sin goles en segunda fecha del Grupo G del Mundial

El otro partido del grupo es el de Nueva Zelanda ante Egipto en la noche de este domingo.

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Dos partidos, cero victorias, un único gol... y gracias. Luego del empate inaugural ante Egipto, Bélgica tampoco pudo sumar tres puntos este domingo ante una selección de Irán (0-0) que jugó media hora con un hombre más y que vio incluso cómo le era anulado un gol por un ajustado fuera de juego.

Así, el equipo dirigido por el DT francés Rudi Garcia no termina de despegar en un grupo a priori asequible, y se jugará el boleto a dieciseisavos en un duelo al todo o nada ante Nueva Zelanda en la tercera fecha.

Los Kiwis se enfrentan este domingo a los Faraones egipcios en un partido que podría romper la igualdad total que reina en el grupo G; Bélgica e Irán cuentan con dos puntos, uno más que árabes y oceánicos.

Fotos: AFP
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En el estadio de Los Ángeles, los arqueros Thibaut Courtois y Alireza Beiranvand fueron los protagonistas de un partido entretenido a pesar de la ausencia de goles.

Los belgas tuvieron la victoria en las botas de Lukebakio, pero su disparo con rosca desde fuera del área se escapó fuera a pocos centímetros de la cruceta.

Irán también necesitará al menos un punto contra Egipto el próximo viernes para tener opciones de meterse en dieciseisavos.

Tras haberse visto frustrado por problemas de visado en sus desplazamientos desde su campo base en México hacia los partidos en Estados Unidos, el Team Melli espera poder centrarse en el fútbol, ya que, según se informa, se han relajado las restricciones de viaje para su crucial visita a Seattle.

El 11 de Bélgica:

Thibaut Courtois - Thomas Meunier (Timothy Castagne 58), Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper - Alexis Saelemaekers (Dodi Lukebakio 58), Nicolas Raskin (Hans Vanaken 58) - Kevin De Bruyne (Matias Fernandez 87), Youri Tielemans (cap), Leandro Trossard - Romelu Lukaku (Arthur Theate 73). DT: Rudi Garcia.

El 11 de Irán:

Alireza Beiranvand - Saleh Hardani (Alireza Jahanbakhsh 46), Hossein Kanaani, Shojae Khalilzadeh, Ali Nemati - Ramin Rezaian, Saman Ghoddos (Shahriar Moghanlou 79) - Ehsan Haji Safi (cap) (Milad Mohammadi 66), Saeid Ezatolahi (Amirhossein Hosseinzadeh 87), Mohammad Mohebi (Mehdi Torabi 66) - Mehdi Taremi. DT: Amir Ghalenoei.

FUENTE: AFP

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