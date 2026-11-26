La vacunación en 2026 protegió a los grupos mas vulnerables durante 2026, informó el ministerio de salud pública

El Ministerio de Salud Pública (MSP) evaluó los resultados de la vacunación durante 2026 en todo el país.

De allí, surge que los bebés protegidos contra el VRS, virus que afecta las vías respiratorias y los pulmones, tuvieron 81% menos ingresos a CTI y quienes recibieron vacunación materna, tuvieron 58% menos de hospitalizaciones.

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Ocho de cada diez bebés tenían al menos una estrategia de protección.

Además, bajó el ingreso a CTI por infecciones respiratorias graves en todas las edades. También, se duplicó la vacunación contra la gripe en el personal de salud.

La vacunación antigripal en embarazadas fue la más alta en cinco años.

En total, se aplicaron más de 530.000 vacunas contra la gripe en todo el país, y prácticamente todas las personas mayores que viven en residenciales, recibieron la vacuna antigripal.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, destacó los datos positivos como el resultado de las medidas aplicadas en el marco de buenas políticas públicas sanitarias.