Beatriz Argimón consideró que juicio político a Carolina Cosse es "una medida extrema"

"Me enteré de la decisión de los ediles a través de los medios de comunicación. Está dentro de la independencia de la bancada de legisladores comunales", comenzó explicando la vicepresidenta de la República y agregó que "independientemente de eso" en lo personal "siempre es una medida extrema".

En ese sentido sostuvo que leerá el informe que se eleve por quienes "llevan adelante esta acción". "Todavía no ha llegado nada al Parlamento y veremos a ver en qué se fundamenta esa solicitud", indicó Argimón. También sostuvo que "cree" "por lo menos el organismo máximo, el directorio del Partido Nacional" no estaba notificado del tema. "Muchas veces la independencia en el accionar legislativo es lo que se prioriza, pero me parece que hubiera estado bueno una coordinación con el partido", puntualizó.