BCU alerta por estafa que circula en internet y que recomienda inversiones con imagen del nuevo presidente

Pero en realidad este organismo “no interviene en la operativa comercial; no participa en el ofrecimiento de productos o servicios; no patrocina a ninguna entidad, no realiza publicidad ni recomendación alguna sobre inversiones en plataformas o sitios de inversión”, según aclaran en un comunicado.

“Se exhorta al público a tener extremo cuidado respecto a ofrecimientos de dinero o inversiones que se presentan como si fueran promovidos por el BCU, ya que se trata de operaciones fraudulentas”, indica el texto.

El organismo informó además que la situación fue denunciada “ante las autoridades competentes”.