Banco de Previsión Social alerta por correos fraudulentos sobre devolución de Fonasa

El Banco de Previsión Social (BPS) exhorta a la población a extremar cuidados y a no acceder a enlaces, escanear códigos QR ni proporcionar datos e información personal que se solicite por canales no oficiales. La comunicación surge a partir de denuncias recibidas sobre correos electrónicos fraudulentos que invitan a las personas a acceder a enlaces o escanear códigos QR para informarse acerca de la devolución de Fonasa. No son acciones promovidas por la institución y se aconseja no realizar ninguna de estas acciones.