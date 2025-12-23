Banco Central baja medio punto porcentual tasa de interés por menor crecimiento

El Banco Central del Uruguay (BCU) decidió bajar medio punto porcentual la tasa de interés, pasando de 8,0 a 7,5%, ubicándola en zona de neutralidad, según el comunicado divulgado este martes.
En un comunicado, señala además que la inflación ha estado “debajo de la meta” de la autoridad monetaria.
El BCU argumenta, por un lado, que la inflación ha estado “por debajo de la meta”, lo cual es un desafío. El BCU tiene como meta ubicar la inflación en 4,5% anual, pero en los últimos meses la inflación ha fluctuado entre 4,1 y 4,3%.
Por otra parte, señala que la economía ha crecido por debajo de lo esperado y que las proyecciones para el año próximo han tenido una reducción a la baja. Una menor tasa de interés reduce el costo del crédito, lo que favorece la actividad.
Precisamente, el comunicado del BCU culmina señalando que “en la medida en que la inflación y sus determinantes continúen mostrando la trayectoria prevista, la senda de la tasa de interés podría avanzar hacia una fase más expansiva en línea con el objetivo de estabilidad de precios”.
