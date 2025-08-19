RECIBÍ EL NEWSLETTER
TASA DE POLÍTICA MONETARIA

Banco Central baja la tasa de interés a 8,75% por la menor inflación

El BCU proyecta que la inflación continúe en torno a 4,5%, aunque agrega que las tensiones comerciales pueden presionar la inflación global.

El Banco Central del Uruguay (BCU) decidió bajar un cuarto de punto porcentual la Tasa de Política Monetaria (TPM), llevándola al 8,75%. En su comunicado, el BCU señala que la inflación bajó por cuatro meses consecutivos, reduciéndose también la inflación núcleo.

Además, destaca que las expectativas de inflación a dos años continuaron bajando a un promedio de 5,2%, un mínimo histórico. Sin embargo, advierte que las expectativas de inflación de los empresarios, a dos años, permanecieron en 6%, mostrando “un ajuste más gradual y rígido”.

nueva baja en las expectativas de inflacion: 4,5% para este ano, en linea con meta bcu
Concluye que “en la medida en que la inflación evolucione conforme a lo esperado y las expectativas de los agentes —en particular las empresariales— sigan descendiendo hacia la meta, el BCU continuará con su ciclo a la baja de la TPM”.

