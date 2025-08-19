Banco Central baja la tasa de interés a 8,75% por la menor inflación

El Banco Central del Uruguay (BCU) decidió bajar un cuarto de punto porcentual la Tasa de Política Monetaria (TPM), llevándola al 8,75%. En su comunicado, el BCU señala que la inflación bajó por cuatro meses consecutivos, reduciéndose también la inflación núcleo.

Además, destaca que las expectativas de inflación a dos años continuaron bajando a un promedio de 5,2%, un mínimo histórico. Sin embargo, advierte que las expectativas de inflación de los empresarios, a dos años, permanecieron en 6%, mostrando “un ajuste más gradual y rígido”.

El BCU proyecta que la inflación continúe en torno a 4,5%, aunque agrega que las tensiones comerciales pueden presionar la inflación global.

Concluye que “en la medida en que la inflación evolucione conforme a lo esperado y las expectativas de los agentes —en particular las empresariales— sigan descendiendo hacia la meta, el BCU continuará con su ciclo a la baja de la TPM”.

