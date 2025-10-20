RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARLAMENTO

Bancada de senadores del FA se reunió con Oddone para estudiar proyecto de Presupuesto que llegó de Diputados

El senador blanco Carlos Camy cuestionó el Presupuesto y asignaciones para diferentes organismos y dijo que desde el Partido Nacional seguirán planteando mejoras presupuestales.

SABINI-PRESUPUESTO

El senador del Frente Amplio Sebastián Sabini ofreció detalles de la reunión entre la bancada de su partido y el ministro de economía Gabriel Oddone. Destacó como importante las reasignaciones planteadas por el Frente Amplio y se refirió a los artículos no aprobados en Diputados sobre el secreto bancario.

"Este es un Presupuesto que tiene un enfoque del gasto público social muy importante, donde se priorizan las infancias, donde se prioriza la educación", afirmó Sabini.

También destacó el trabajo en la Cámara de Diputados. "Lo que hicimos fue en primer lugar analizar qué era lo que había salido, porque hasta hace algunas horas no se tenía en claro", sostuvo. Las dificultades que encontraron es que "hay artículos que se votaron que no tienen financiamiento, se votaron sin financiamiento".

El senador blanco Carlos Camy cuestionó el Presupuesto y asignaciones para diferentes organismos y dijo que desde el Partido Nacional seguirán planteando mejoras presupuestales.

Camy habló de "la firmeza en la continuidad en las cosas que no se votaron, por lo negativo que eran y respaldar el trabajo de Diputados en muchos artículos en que se lograron bien sacarlos, bien aportarles modificaciones, aprobar reivindicaciones del Partido Nacional".

CAMY PRESUPUESTO

