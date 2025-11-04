RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Policías hacían tareas de investigación en La Teja, delincuentes en moto dispararon y hubo un enfrentamiento

Un hombre resultó herido sin gravedad y fue dado de alta. En la escena trabajó Policía Científica, que realizó pericias para esclarecer los hechos.

policia-la-teja

Dos delincuentes dispararon contra policías de particular en La Teja y se generó un enfrentamiento que terminó con un hombre herido de bala.

Investigadores de la zona operacional cuatro estaban realizando tareas en la zona de José Castro y José Mármol, cuando vieron que dos hombres que iban en moto dispararon unas 10 veces hacia una persona que iba caminando.

Algunos disparos impactaron en un auto que estaba estacionado y los hombres, al ver la presencia policial, dispararon otras 10 veces hacia los policías.

policia busca a delincuentes en moto que robaron chacra de eventos proximo a progreso
Policía busca a delincuentes en moto que robaron chacra de eventos próximo a Progreso

Los policías repelieron la agresión y tres de ellos dispararon con sus armas de reglamento. Los delincuentes dejaron la moto tirada y se fueron del lugar, mientras se solicitó más presencia policial que fue en apoyo.

Como consecuencia del enfrentamiento a tiros entre los delincuentes y la Policía, un hombre fue herido de bala en el omóplato derecho, pero sin gravedad y fue dado de alta.

En la escena trabajó Policía Científica, que realizó pericias para esclarecer los hechos y dar con los ocupantes de la moto que estaban armados.

Además de la moto, la Policía encontró un arma y un casco, que fueron incautados.

