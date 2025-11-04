Dos delincuentes dispararon contra policías de particular en La Teja y se generó un enfrentamiento que terminó con un hombre herido de bala.
Policías hacían tareas de investigación en La Teja, delincuentes en moto dispararon y hubo un enfrentamiento
Un hombre resultó herido sin gravedad y fue dado de alta. En la escena trabajó Policía Científica, que realizó pericias para esclarecer los hechos.
Investigadores de la zona operacional cuatro estaban realizando tareas en la zona de José Castro y José Mármol, cuando vieron que dos hombres que iban en moto dispararon unas 10 veces hacia una persona que iba caminando.
Algunos disparos impactaron en un auto que estaba estacionado y los hombres, al ver la presencia policial, dispararon otras 10 veces hacia los policías.
Policía busca a delincuentes en moto que robaron chacra de eventos próximo a Progreso
Los policías repelieron la agresión y tres de ellos dispararon con sus armas de reglamento. Los delincuentes dejaron la moto tirada y se fueron del lugar, mientras se solicitó más presencia policial que fue en apoyo.
Como consecuencia del enfrentamiento a tiros entre los delincuentes y la Policía, un hombre fue herido de bala en el omóplato derecho, pero sin gravedad y fue dado de alta.
En la escena trabajó Policía Científica, que realizó pericias para esclarecer los hechos y dar con los ocupantes de la moto que estaban armados.
Además de la moto, la Policía encontró un arma y un casco, que fueron incautados.
Dejá tu comentario