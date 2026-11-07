El Partido Nacional repudió la agresión a Valeria Ripoll y reclamó explicaciones al INAU

El Directorio del Partido Nacional expresó su "más enérgico repudio" por la agresión denunciada por Valeria Ripoll y su hija Celeste, ocurrida este viernes frente a su casa, en Montevideo. En una declaración difundida este sábado, el partido reclamó explicaciones a las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y la adopción de medidas inmediatas.

"Manifestamos nuestra plena solidaridad con Valeria y su familia ante estos hechos absolutamente inadmisibles", señala el comunicado, firmado por el presidente del Directorio, Álvaro Delgado, y los secretarios Gloria Rodríguez, Armando Castaingdebat y María de Lima.

El Directorio sostuvo que la gravedad de lo ocurrido aumenta porque, según indicó, estas situaciones ya habían sido denunciadas en reiteradas oportunidades, sin que las autoridades adoptaran medidas para prevenir nuevos episodios.

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Por ese motivo, reclamó al INAU "una explicación y la adopción inmediata de medidas que garanticen la seguridad de los vecinos, así como la adecuada atención y supervisión de las adolescentes bajo su responsabilidad".

"La protección de las familias, la integridad física de las personas y la convivencia pacífica son responsabilidades esenciales del Estado que no admiten omisiones ni dilaciones", agrega la declaración.

Por su parte, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, expresó su solidaridad con Ripoll y su hija a través de una publicación en redes sociales.

"Mi solidaridad con Valeria Ripoll y su hija, agredidas con piedras y golpes en la puerta de su casa por parte de internas de INAU. Esta situación ya había sido denunciada en reiteradas oportunidades, pero las autoridades siguen sin actuar. Desde el Partido Nacional vamos a exigir que asuman sus responsabilidades y den respuestas concretas", escribió.

Mi solidaridad con @Valeriaripoll3 y su hija, agredidas con piedras y golpes en la puerta de su casa por parte de internas de @inau_oficial.



Esta situación ya había sido denunciada en reiteradas oportunidades, pero las autoridades siguen sin actuar. Desde el @PNACIONAL vamos a… — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) November 7, 2026

Los hechos

Ripoll, excandidata a vicepresidenta y dirigente del Partido Nacional, denunció que fue agredida por una adolescente que vive en un hogar del INAU lindero a su vivienda, ubicada en la zona de Agraciada y San Fructuoso.

El episodio ocurrió este viernes. La dirigente terminó con un hematoma en el rostro y afirmó que su hija también fue agredida.

En un video publicado en redes sociales, contó que esperaba un taxi para ir a una entrevista cuando se produjo el altercado. Dijo que estaba grabando lo que ocurría para tener pruebas y que una de las adolescentes la golpeó cuando intentó quitarle el celular.

"Se vinieron para mi casa, una de ellas me golpeó porque no le dejé que me sacara el celular. Agredieron a mi hija también", relató.

También aseguró que las adolescentes tiraron piedras contra su vivienda y reclamó que el hogar sea trasladado. En el video mostró piedras fuera y dentro de la casa, además de imágenes de las adolescentes frente a la vivienda y un patrullero en el lugar.

"Espero que este hogar sea trasladado de acá, estas chiquilinas son un peligro", expresó.