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ELECCIONES

Balotaje en Colombia: el país define este domingo entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

El actual presidente, Gustavo Petro, fue el primero en votar este domingo en Colombia, donde las urnas están abiertas entre las 8:00 y las 16:00 locales.

Balotaje en Colombia. Foto: AFP

Balotaje en Colombia. Foto: AFP

Los colombianos votan este domingo en un balotaje para decidir al sucesor del presidente Gustavo Petro (2022-2026), que por ley no puede aspirar a la reelección.

Las encuestas prevén un balotaje reñido en el que parte como favorito Abelardo de la Espriella, un abogado millonario de 47 años con un discurso contra las guerrillas y el "cáncer" de la izquierda, por primera vez en el poder con el actual presidente Gustavo Petro. Es apoyado por el estadounidense Donald Trump.

Le sigue Iván Cepeda, de 63 años, veterano congresista y filósofo aliado del gobierno que recoge el apoyo de sectores populares favorecidos por la reducción de la pobreza, el aumento del salario mínimo y una baja del desempleo.

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Petro, vestido de blanco, inauguró con su voto la jornada en Bogotá, que se desarrollará hasta las 16:00 locales. La autoridad electoral espera tener resultados pocas horas después del cierre.

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