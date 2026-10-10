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MALDONADO

Balneario Buenos Aires: un ómnibus volcó y cuatro niños resultaron con distintas lesiones leves

El chofer es un hombre de 59 años que resultó ileso. El ómnibus chocó con una canaleta y volcó.

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Un ómnibus volcó en el balneario Buenos Aires de Maldonado y cuatro niños resultaron con lesiones, todas leves.

El viernes, a las 16:25 horas, llegó la comunicación a la Policía de que un ómnibus de la empresa Codesa había impactado contra una camioneta y como consecuencia volcó en el lugar.

A la escena del hecho, en calles 29 y 56 del Balneario Buenos Aires, concurrió personal del PADO, URPM y Tránsito, donde constataron lo sucedido y socorrieron a las víctimas.

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El chofer, un hombre de 59 años, resultó ileso.

Entre los pasajeros, hubo cuatro niños lesionados, de 5, 10, 14 y 12 años. Todos fueron asistidos en la escena y no fueron derivados.

Policía Científica relevó la escena.

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