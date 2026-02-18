RECIBÍ EL NEWSLETTER
LA TEJA

Balearon desde una moto a un joven que salía de una boca de venta de drogas; su acompañante se dio a la fuga

El hecho de violencia ocurrió en Inclusa y Heredia, en el barrio La Teja. En la escena quedó un casco, una bolsa con dinero, la moto y un celular.

la-teja-baleado-joven

Una rapiña terminó con un hombre herido de bala en la tardecita de este miércoles en las calles Inclusa y Heredia, en el barrio La Teja.

Información primaria a la que accedió Subrayado indica que el joven salía, junto a otra persona, de una boca de venta de drogas cuando fue baleado.

En ese momento, había efectivos patrullando en la zona quienes también fueron atacados a balazos. El joven fue trasladado por la Policía al Hospital del Cerro, mientras que el acompañante se dio a la fuga corriendo.

balearon a un joven cuando llegaba a su casa y a una vecina le rozo una bala en la cabeza
Balearon a un joven cuando llegaba a su casa y a una vecina le rozó una bala en la cabeza

En la escena quedó un casco, una bolsa con dinero, la moto y un celular.

Trabaja personal de Guardia Republicana, Grupo PADO y Policía Científica.

