Balearon desde una moto a un joven que salía de una boca de venta de drogas; su acompañante se dio a la fuga

Una rapiña terminó con un hombre herido de bala en la tardecita de este miércoles en las calles Inclusa y Heredia, en el barrio La Teja.

Información primaria a la que accedió Subrayado indica que el joven salía, junto a otra persona, de una boca de venta de drogas cuando fue baleado.

En ese momento, había efectivos patrullando en la zona quienes también fueron atacados a balazos. El joven fue trasladado por la Policía al Hospital del Cerro, mientras que el acompañante se dio a la fuga corriendo.

En la escena quedó un casco, una bolsa con dinero, la moto y un celular. Trabaja personal de Guardia Republicana, Grupo PADO y Policía Científica. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2024260676085064010&partner=&hide_thread=false #AHORA | Policía trabaja en la escena donde un adolescente de 17 años fue baleado. Información primaria indica que salía de una boca de venta de drogas. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/Yqip56cxE1 — Subrayado (@Subrayado) February 18, 2026

Temas de la nota baleado

La Teja