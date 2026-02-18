Una rapiña terminó con un hombre herido de bala en la tardecita de este miércoles en las calles Inclusa y Heredia, en el barrio La Teja.
Balearon desde una moto a un joven que salía de una boca de venta de drogas; su acompañante se dio a la fuga
El hecho de violencia ocurrió en Inclusa y Heredia, en el barrio La Teja. En la escena quedó un casco, una bolsa con dinero, la moto y un celular.
Información primaria a la que accedió Subrayado indica que el joven salía, junto a otra persona, de una boca de venta de drogas cuando fue baleado.
En ese momento, había efectivos patrullando en la zona quienes también fueron atacados a balazos. El joven fue trasladado por la Policía al Hospital del Cerro, mientras que el acompañante se dio a la fuga corriendo.
Trabaja personal de Guardia Republicana, Grupo PADO y Policía Científica.
