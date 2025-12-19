Balearon a un joven de 26 años durante las celebraciones de un equipo de fútbol en Salto

En Salto , un hombre fue baleado durante las celebraciones por la victoria de un equipo de fútbol local.

El hecho ocurrió en plena madrugada, cuando el Club Tigre celebraba el ascenso a primera división del fútbol local.

En los festejos estaban los vecinos, jugadores y todo el cuerpo técnico, y en ese escenario un sujeto que estaba enemistado con otro, de 26 años, extrajo un arma de fuego de entre sus ropas y le disparó en el hemitórax derecho.

Un móvil policial lo trasladó de forma urgente al Hospital de Salto, donde fue internado.

La víctima pidió a la Policía que lo capturara y denunció tenía varias amenazas de su agresor.

La Policía lo tiene plenamente identificado pero aún no fue detenido.