En Salto, un hombre fue baleado durante las celebraciones por la victoria de un equipo de fútbol local.
Balearon a un joven de 26 años durante las celebraciones de un equipo de fútbol en Salto
La víctima denunció que tenía varias amenazas del agresor, quien fue identificado pero aún no está detenido.
El hecho ocurrió en plena madrugada, cuando el Club Tigre celebraba el ascenso a primera división del fútbol local.
En los festejos estaban los vecinos, jugadores y todo el cuerpo técnico, y en ese escenario un sujeto que estaba enemistado con otro, de 26 años, extrajo un arma de fuego de entre sus ropas y le disparó en el hemitórax derecho.
Un móvil policial lo trasladó de forma urgente al Hospital de Salto, donde fue internado.
La víctima pidió a la Policía que lo capturara y denunció tenía varias amenazas de su agresor.
La Policía lo tiene plenamente identificado pero aún no fue detenido.
