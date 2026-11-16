Tres personas resultaron lesionadas en un siniestro de tránsito ocurrido este lunes en ruta 7, a la altura del kilómetro 70, en el departamento de Canelones.

Policía Caminera reportó que un camión que circulaba por ruta 7 de sur a norte, intentó rebasar a un ómnibus y embistió frontalmente a una camioneta que circulaba en sentido contrario.

El camión era conducido por un hombre de 22 años que resultó ileso y cuyo resultado de espirometría fue cero.

El ómnibus era conducido por un hombre de 33 años, cuya espirometría también fue cero; circulaba con 17 pasajeros que no sufrieron lesiones.

La camioneta era conducida por un hombre de 51 años, quien fue diagnosticado con "TEC con pérdida y amnesia del episodio"; la espirometría fue negativa.

Su acompañante, un hombre de 42 años resultó lesionado con el mismo diagnóstico.

Una segunda acompañante de 80 años fue diagnosticada con "politrauma grave" y trasladada a CAAMEPA Pando.