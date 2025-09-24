Dos años y cuatro meses de prisión para el delincuente que fue baleado por un policía retirado

La Justicia condenó al delincuente que, el lunes, intentó rapiñar una estación de servicio del barrio Aires Puros, Montevideo. Durante el atraco tomó como víctima a un pistero que resultó ser un policía retirado que lo baleó en una pierna y lo redujo hasta la llegada de las autoridades.

Desde entonces, el rapiñero –que este miércoles sumó su quinto antecedente penal– estaba detenido. Fue enviado a prisión 2 años y 4 meses por intento de rapiña, dijeron fuentes de la investigación a Subrayado.

Tiene 34 años y su última condena había sido por rapiña en 2018. En el último tiempo la Policía ya lo venía investigando por otros robos en la zona de Aires Puros. La estación de servicio que intentó rapiñar el lunes está ubicada en Batlle y Ordóñez esquina Burgues.

Seguí leyendo Fue a rapiñar una estación de servicio pero tomó como víctima a un policía retirado que lo baleó y arrestó

Llegó en moto y se dirigió al policía retirado. Lo amenazó con un revólver y le exigió una riñonera donde había parte de la recaudación. Al querer escapar, fue alcanzado por las balas del hombre de 58 años, que tenía su arma con la guía correspondiente.

rapiña-aires-puros-estacion-de-servicio-ancap-policia-retirado Fotos cedidas a Subrayado.

No hubo otras personas heridas. En la escena quedaron la moto y el revólver del delincuente.