Balearon a un hombre en su casa: lo hirieron en la espalda y en una pierna

Un hombre mayor de edad fue baleado en la noche de este viernes cuando se encontraba en su casa del barrio Chacarita de los Padres, lindero a Bella Italia, en Montevideo.
El ataque a tiros ocurrió en Nápoles y Joaquín Torres, en el barrio Chacarita de los Padres, lindero a Bella Italia.
El ataque a tiros ocurrió a las 22:45 horas. Según dijeron fuentes policiales a Subrayado, uno de los proyectiles le impactó en la espalda a la víctima, y otro en una pierna. Fue trasladado a un centro médico.
La vivienda está ubicada en Nápoles esquina Joaquín Torres. Hacia allí se dirigió la Policía, que trabajó en el lugar.
Una mujer murió tras chocar la moto que conducía contra un camión en Las Piedras
De momento se desconoce la identidad del agresor.
