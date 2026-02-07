Balearon a un hombre en su casa: lo hirieron en la espalda y en una pierna

Foto: Subrayado. Archivo.

Un hombre mayor de edad fue baleado en la noche de este viernes cuando se encontraba en su casa del barrio Chacarita de los Padres, lindero a Bella Italia, en Montevideo.

El ataque a tiros ocurrió a las 22:45 horas. Según dijeron fuentes policiales a Subrayado, uno de los proyectiles le impactó en la espalda a la víctima, y otro en una pierna. Fue trasladado a un centro médico.

La vivienda está ubicada en Nápoles esquina Joaquín Torres. Hacia allí se dirigió la Policía, que trabajó en el lugar.

De momento se desconoce la identidad del agresor.