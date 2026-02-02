Balearon a un hombre de 35 años en Punta de Rieles: está internado grave

Un hombre de 35 años fue baleado en la noche de este domingo cuando se encontraba en Leandro Gómez y ruta 8, en Punta de Rieles, Montevideo. Recibió un disparo en el hemitórax.
Al ser herido, el hombre llamó por teléfono a su pareja para pedir ayuda. Ella lo trasladó hacia un centro médico donde fue asistido.
La Policía no pudo hablar con el hombre por su estado de salud. En la escena la Policía Científica ubicó dos casquillos. La investigación está a cargo de la Policía y de la Fiscalía.
La Policía informó que el hombre tiene antecedentes penales.
