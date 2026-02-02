RECIBÍ EL NEWSLETTER
Leandro gómez y ruta 8

Balearon a un hombre de 35 años en Punta de Rieles: está internado grave

Al ser herido, el hombre llamó por teléfono a su pareja para pedir ayuda. Ella lo trasladó hacia un centro médico donde fue asistido.

Foto: Subrayado. Ruta 8 a la altura de Punta de Rieles, Montevideo.

Un hombre de 35 años fue baleado en la noche de este domingo cuando se encontraba en Leandro Gómez y ruta 8, en Punta de Rieles, Montevideo. Recibió un disparo en el hemitórax.

Tras ser herida, la víctima llamó por teléfono a su pareja para pedirle ayuda. Ella la trasladó a un centro médico donde el hombre ingresó grave. Tiene una herida de bala con entrada y salida.

La Policía no pudo hablar con el hombre por su estado de salud. En la escena la Policía Científica ubicó dos casquillos. La investigación está a cargo de la Policía y de la Fiscalía.

La Policía informó que el hombre tiene antecedentes penales.

