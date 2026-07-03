Balance de víctimas por terremotos en Venezuela se eleva a 2.645 muertos

Al menos 2.645 personas murieron y 12.666 resultaron heridas por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio, según el último balance oficial publicado este viernes.

Más de 15.000 personas perdieron sus viviendas y 885 edificios resultaron afectados, de los cuales 189 con colapso total, según las cifras oficiales, especialmente en el estado La Guaira, zona cero de los sismos.

Hay 6.462 personas rescatadas con vida. El gobierno no ha informado sobre cifras de desaparecidos, pero Naciones Unidas estima que pueden ser hasta 50.000.

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Sin esperanzas de encontrar a sus familiares con vida, los deudos del doble sismo de Venezuela exigieron este viernes más rapidez para recuperar los cuerpos, a medida que aumenta la incertidumbre sobre el número de víctimas de la tragedia.

Cumplidos nueve días del sacudón, las brigadas de rescate comienzan a cerrar operaciones de búsqueda de sobrevivientes, aunque muchos se aferran a un ruido como señal de vida entre los escombros.

Frente a un edificio en el sector Caraballeda, en La Guaira, un rescatista aseguró haber escuchado en la madrugada gritos de '¡eh eh!' de una persona adulta. También se habló de un niño de 9 años, pero socorristas extranjeros dijeron a la AFP que no hay rastros de sobrevivientes.

Las personas que intentan recuperar los cuerpos de sus familiares terminaron a los gritos con quienes creen que aún hay vida dentro.

"Hasta que yo no recupere los cuerpos, yo no voy a estar tranquilo", aseguró José Francisco Liendo, de 50 años, que tiene a su padre y a su hermana sepultados bajo las ruinas del edificio en Caraballeda.

"Que no vengan las máquinas y se los lleven como basura. Ese es el objetivo", dijo.

FUENTE: afp