RECIBÍ EL NEWSLETTER
LA GUAIRA

Balance de víctimas por terremotos en Venezuela se eleva a 2.645 muertos

Cumplidos nueve días del sacudón, las brigadas de rescate comienzan a cerrar operaciones de búsqueda de sobrevivientes, aunque muchos se aferran a un ruido como señal.

Búsqueda de víctimas en Venezuela. Foto: AFP

Búsqueda de víctimas en Venezuela. Foto: AFP

Al menos 2.645 personas murieron y 12.666 resultaron heridas por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio, según el último balance oficial publicado este viernes.

Más de 15.000 personas perdieron sus viviendas y 885 edificios resultaron afectados, de los cuales 189 con colapso total, según las cifras oficiales, especialmente en el estado La Guaira, zona cero de los sismos.

Hay 6.462 personas rescatadas con vida. El gobierno no ha informado sobre cifras de desaparecidos, pero Naciones Unidas estima que pueden ser hasta 50.000.

Foto: AFP.
Seguí leyendo

Venezuela decretó siete días de duelo tras los terremotos que dejaron más de 2.000 muertos

Sin esperanzas de encontrar a sus familiares con vida, los deudos del doble sismo de Venezuela exigieron este viernes más rapidez para recuperar los cuerpos, a medida que aumenta la incertidumbre sobre el número de víctimas de la tragedia.

Cumplidos nueve días del sacudón, las brigadas de rescate comienzan a cerrar operaciones de búsqueda de sobrevivientes, aunque muchos se aferran a un ruido como señal de vida entre los escombros.

Frente a un edificio en el sector Caraballeda, en La Guaira, un rescatista aseguró haber escuchado en la madrugada gritos de '¡eh eh!' de una persona adulta. También se habló de un niño de 9 años, pero socorristas extranjeros dijeron a la AFP que no hay rastros de sobrevivientes.

Las personas que intentan recuperar los cuerpos de sus familiares terminaron a los gritos con quienes creen que aún hay vida dentro.

"Hasta que yo no recupere los cuerpos, yo no voy a estar tranquilo", aseguró José Francisco Liendo, de 50 años, que tiene a su padre y a su hermana sepultados bajo las ruinas del edificio en Caraballeda.

"Que no vengan las máquinas y se los lleven como basura. Ese es el objetivo", dijo.

FUENTE: afp

Temas de la nota

Lo más visto

video
despliegue policial en atahualpa

Policía grave tras tiroteo con delincuentes que rapiñaban un residencial de ancianos en Atahualpa
CAPITÁN DE LA SELECCIÓN URUGUAYA

Valverde tras la eliminación: "Asumo la derrota, me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura"
RAPIÑA EN BARRIO ATAHUALPA

Video: cámara de seguridad del residencial captó el momento del tiroteo entre los policías y los delincuentes
GERENTE DE ACAU, IGNACIO PAZ

Gerente de la gremial de automotoras dijo que una multinacional frenó una inversión por el nuevo Imesi a los vehículos eléctricos
caso facundo

Quedó firme la condena a siete años de cárcel contra el joven que mató a su amigo con una chumbera

Te puede interesar

Foto: Subrayado.
INTERNADO EN EL HOSPITAL ESPAÑOL

Operaron al policía herido durante la rapiña en un residencial: está "grave, pero estable", informó Interior
Creemos que fue entregado, dijo responsable del residencial que fue rapiñado este viernes video
BARRIO ATAHUALPA

"Creemos que fue entregado", dijo responsable del residencial que fue rapiñado este viernes
Vecino encontró en su patio a delincuente que robó en residencial: Estaba escondido en un árbol de laurel grande que tengo video
TESTIMONIO

Vecino encontró en su patio a delincuente que robó en residencial: "Estaba escondido en un árbol de laurel grande que tengo"

Dejá tu comentario