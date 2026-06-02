Un hombre fue herido en un ataque a balazos en Piedras Blancas. La Policía no encontró vainas en la escena.
Balacera en Piedras Blancas terminó con un hombre herido en una pierna; la Policía no encontró vainas en la escena
El ataque ocurrió en la tarde de este martes en el mismo lugar donde se registró otra balacera hace una semana.
El hecho ocurrió esta tarde, en Roberto Ibáñez y Leandro Gómez. La víctima, de 42 años y quien según fuentes policiales había salido hace poco de prisión, sufrió una fractura expuesta en una de sus piernas. Está fuera de peligro.
En el mismo lugar, frente a una plaza, hubo balaceras hace una semana.
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