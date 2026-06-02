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Balacera en Piedras Blancas terminó con un hombre herido en una pierna; la Policía no encontró vainas en la escena

El ataque ocurrió en la tarde de este martes en el mismo lugar donde se registró otra balacera hace una semana.

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Un hombre fue herido en un ataque a balazos en Piedras Blancas. La Policía no encontró vainas en la escena.

El hecho ocurrió esta tarde, en Roberto Ibáñez y Leandro Gómez. La víctima, de 42 años y quien según fuentes policiales había salido hace poco de prisión, sufrió una fractura expuesta en una de sus piernas. Está fuera de peligro.

En el mismo lugar, frente a una plaza, hubo balaceras hace una semana.

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Condenaron al menor de 15 años que mató a un hombre en Piedras Blancas; cumplirá internación en el Inisa
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