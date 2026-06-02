Balacera en Piedras Blancas terminó con un hombre herido en una pierna; la Policía no encontró vainas en la escena

Un hombre fue herido en un ataque a balazos en Piedras Blancas . La Policía no encontró vainas en la escena.

El hecho ocurrió esta tarde, en Roberto Ibáñez y Leandro Gómez. La víctima, de 42 años y quien según fuentes policiales había salido hace poco de prisión, sufrió una fractura expuesta en una de sus piernas. Está fuera de peligro.