Balacera en Piedras Blancas: pasaron en moto y efectuaron varios disparos al lado de una plaza donde jugaban niños

Una balacera se registró en la noche de este miércoles en las calles Roberto Ibáñez y Leandro Gómez, en el barrio Piedras Blancas.

Fuentes policiales indicaron a Subrayado que una moto pasó y efectuó varios disparos, hallando al menos 9 vainas en la escena.

Al lado se encuentra una plaza en la que había niños jugando.

Al momento no se constataron personas heridas. Personal de la Guardia Republicana y Policía Científica trabajan en la escena. Embed #AHORA | Balacera en Roberto Ibáñez y Leandro Gómez: una moto pasó y efectuó varios disparos; la Policía encontró más de 9 vainas en la escena. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/9D2h1hoYJl — Subrayado (@Subrayado) May 27, 2026

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