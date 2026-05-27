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Balacera en Piedras Blancas: pasaron en moto y efectuaron varios disparos al lado de una plaza donde jugaban niños

Fuentes policiales indicaron a Subrayado que en la escena se encontraron al menos nueve vainas; al momento no se constataron personas heridas.

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Una balacera se registró en la noche de este miércoles en las calles Roberto Ibáñez y Leandro Gómez, en el barrio Piedras Blancas.

Fuentes policiales indicaron a Subrayado que una moto pasó y efectuó varios disparos, hallando al menos 9 vainas en la escena.

Al lado se encuentra una plaza en la que había niños jugando.

Foto: Subrayado. “Antes era una zona tranquila, ahora se puso peligrosa”, dice testigo.
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Al momento no se constataron personas heridas.

Personal de la Guardia Republicana y Policía Científica trabajan en la escena.

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