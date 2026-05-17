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Atacaron a tiros una casa en Cordón: hallaron seis casquillos y un testigo vio una moto a contramano

La casa atacada está ubicada en Chaná y Joaquín de Salterain. El dueño estaba en el comercio lindero y resultó ileso.

Foto: Subrayado. “Antes era una zona tranquila, ahora se puso peligrosa”, dice testigo.

Foto: Subrayado. “Antes era una zona tranquila, ahora se puso peligrosa”, dice testigo.

Una casa de Chaná y Joaquín de Salterain, en Cordón, fue escena de un ataque a tiros a las seis de la tarde del sábado. Delincuentes pasaron y dispararon al menos seis veces: esa fue la cantidad de casquillos de pistola 9 milímetros hallados en el lugar.

El dueño de la vivienda, un hombre de 55 años, estaba en un local ubicado lindero a la vivienda, por lo que resultó ileso. Dijo a la Policía que escuchó los disparos y que cuando salió observó los impactos en la fachada de su casa. Pero afirmó que no vio a nadie.

En la puerta de metal de la casa se observan tres impactos.

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Una persona que se encontraba cerca dijo a Subrayado que escuchó los disparos y vio una moto con dos ocupantes circulando a contramano por la calle Requena. Afirmó que escuchó cinco disparos.

“Antes era una zona tranquila, ahora se puso peligrosa”, relató el testigo, que frecuenta la zona.

No hubo personas lesionadas y, de momento, los investigadores analizan cámaras de vigilancia de la zona para esclarecer lo ocurrido e identificar a el o los autores.

Del caso fue enterada la Fiscalía de Flagrancia de 15.° turno.

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