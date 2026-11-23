Hay una persona detenida y un arma incautada tras la investigación de la Policía por la balacera ocurrida en la madrugada en Malvín Norte.

El jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, dijo que activaron la Operación Dominio en dicha zona debido a la balacera que dejó rotos vidrios de la Facultad de Ciencias, atravesaron el monitor de una computadora y varias casas y autos con impactos de bala.

"Estamos reforzando los dispositivos ahí por el registro de disparos que hubo en la noche de ayer que dos de ellos impactaron en una institución pública, pero no se registraron personas heridas hasta el momento", comentó.

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Por el momento, la Policía no constató heridos de bala ni ingresos a centros de salud. En la zona Arquitecto Emilio Boix y Merino, los efectivos encontraron 92 casquillos.

Los investigadores analizan las pericias para conocer el número de armas utilizadas durante la balacera. Hay varias hipótesis, una de ellas refiere a que organizaciones criminales muestran su poder de fuego, unos tiran tiros al aire y los otros responden.

Según dijeron vecinos a un equipo de Subrayado que recorrió la zona, los disparos comenzaron antes de la medianoche y se extendieron por varias horas.

Los disparos llegaron hasta la Facultad de Ciencias, donde se detectaron tres impactos de bala en vidrios del edificio. Además, uno de esos disparos atravesó el monitor de una computadora.

En el lugar los policías de URPM 2 encontraron tres proyectiles que ahora serán analizados por personal de Policía Científica.

Estos se suman a las decenas de casquillos calibre 9 mm hallados en las dos cuadras de Boix y Merino.