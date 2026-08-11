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Guaraní y 25 de Mayo

Balacera en Ciudad Vieja: hubo una veintena de disparos a metros de la puerta del Hospital Maciel

El tiroteo ocurrió en Guaraní y 25 de Mayo y tuvo como objetivo a dos personas. En el lugar, la Policía incautó 20 casquillos. Además, fueron ubicados dos autos usados por los delincuentes para huir.

Los tiradores usaron dos autos para huir y los abandonaron en La Teja y Los Bulevares.

Foto: Subrayado. Policía incauta una veintena de casquillos en Ciudad Vieja.

Foto: Subrayado. Policía incauta una veintena de casquillos en Ciudad Vieja.

Foto: Subrayado. Uno de los dos vehículos con impactos de bala en Ciudad Vieja.

Foto: Subrayado. Uno de los dos vehículos con impactos de bala en Ciudad Vieja.

Foto: Subrayado. Primer auto utilizado por delincuentes para huir, abandonado en La Teja.

Foto: Subrayado. Primer auto utilizado por delincuentes para huir, abandonado en La Teja.

Foto: Subrayado. Volkswagen ID.3 hallado en una casa en Los Bulevares; el segundo vehículo usado para la huida.

Foto: Subrayado. Volkswagen ID.3 hallado en una casa en Los Bulevares; el segundo vehículo usado para la huida.

Una balacera que incluyó al menos una veintena de disparos ocurrió pasado el mediodía de este martes en Ciudad Vieja, en Montevideo, a una cuadra y media de la Seccional 1.ª.

Según información que maneja la Policía, el objetivo del ataque fueron dos personas que caminaban por la calle Guaraní. Al llegar a la calle 25 de Mayo, a metros de la puerta de Emergencia del Hospital Maciel, fueron tiroteados.

Las víctimas se fueron del lugar y, de momento, no hay reportes de personas ingresadas con heridas de bala a centros de salud.

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Los tiradores se desplazaban en un auto Renault Kwid azul que abandonaron en Hilario Ascasubi y Emilio Romero (barrio La Teja) y huyeron. Un segundo vehículo utilizado (un Volkswagen ID.3 eléctrico) fue hallado en una casa en Las Pitas y Anatole France, en Los Bulevares (a 15 minutos del punto anterior en La Teja).

En Ciudad Vieja hubo al menos dos vehículos que recibieron impactos de bala. No hubo reporte de otras personas heridas.

La Policía —que cortó el tránsito vehicular— halló unos 20 casquillos en la escena. En tanto, investigadorez de la Zona Operacional I buscan dar con los autores y con las personas a las que fue dirigido el ataque.

A primera hora de la tarde, se aguardaba por los trabajos de Policía Científica en la escena.

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