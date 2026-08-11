RECIBÍ EL NEWSLETTER
Guaraní y 25 de Mayo

Balacera en Ciudad Vieja: hubo al menos 12 disparos, a metros de la puerta del Hospital Maciel

Ocurrió en Guaraní y 25 de Mayo. El objetivo del ataque eran dos personas y la Policía halló 12 casquillos en la calle, según primeras informaciones.

Uno de los dos vehículos ajenos al hecho con impactos de bala en Ciudad Vieja.

Foto: Subrayado. Uno de los dos vehículos con impactos de bala en Ciudad Vieja.

Foto: Subrayado. Uno de los dos vehículos con impactos de bala en Ciudad Vieja.

Foto: Subrayado. Primer auto utilizado por delincuentes para huir, abandonado en La Teja.

Foto: Subrayado. Primer auto utilizado por delincuentes para huir, abandonado en La Teja.

Una balacera que incluyó al menos 12 disparos ocurrió pasado el mediodía de este martes en Ciudad Vieja, en Montevideo.

Según información que maneja la Policía, el objetivo del ataque fueron dos personas que caminaban por la calle Guaraní. Al llegar a la calle 25 de Mayo, a metros de la puerta de Emergencia del Hospital Maciel, fueron tiroteados.

Las víctimas se fueron del lugar y, de momento, no hay reportes de personas ingresadas con heridas de bala a centros de salud.

hallan el cuerpo de una mujer en malvin y esperan por pericias para confirmar si es la enfermera buscada
Seguí leyendo

Hallan el cuerpo de una mujer en Malvín y esperan por pericias para confirmar si es la enfermera buscada

Los tiradores se desplazaban en un auto Renault Kwid azul que abandonaron en Hilario Ascasubi y Emilio Romero (barrio La Teja) y huyeron. Según Supo Subrayado, el segundo vehículo utilizado luego fue hallado en una casa en Las Pitas y Anatole France, en Los Bulevares.

Foto: Subrayado. Primer auto utilizado por delincuentes para huir, abandonado en La Teja.

Foto: Subrayado. Primer auto utilizado por delincuentes para huir, abandonado en La Teja.

En Ciudad Vieja hubo al menos dos vehículos que recibieron impactos de bala. No hubo reporte de otras personas heridas.

La Policía —que cortó el tránsito vehicular— halló 12 casquillos en la escena. En tanto, investigadorez de la Zona Operacional I buscan dar con los autores y con las personas a las que fue dirigido el ataque.

A primera hora de la tarde, se aguardaba por los trabajos de Policía Científica en la escena.

Temas de la nota

Lo más visto

Nubel Cisneros anunció un ciclón extratropical el 24 y 25 de agosto, pero aclaró que puede cambiar
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció un ciclón extratropical el 24 y 25 de agosto, pero aclaró que "puede cambiar"
había sido dejada en libertad

Buscan a una enfermera investigada por retirar fentanilo y morfina con recetas apócrifas en un hospital
NO HAY COMPATRIOTAS ENTRE VÍCTIMAS

Cancillería confirmó que uruguayos afectados por terremoto en Colombia están vinculados al turismo
GENERAL FLORES Y CARRERAS NACIONALES

Menor de 16 años sufrió traumatismo de cráneo y está grave tras ser embestido por un ómnibus
VIOLENCIA EN ÓMNIBUS de UCOT

Sigue el paro del sindicato de Ucot durante todo el lunes tras incidente con hinchas de Cerro

Te puede interesar

Alejandro Sánchez dijo que el gobierno tiene un plan B por si no se aprueba la Rendición de Cuentas
CONSEJO DE MINISTROS

Alejandro Sánchez dijo que el gobierno tiene "un plan B" por si no se aprueba la Rendición de Cuentas
Gobierno acordó préstamos contingentes por 750 millones de dólares para atender los efectos de El Niño
ESTIMAN QUE HABRÁ 25.000 DESPLAZADOS

Gobierno acordó préstamos contingentes por 750 millones de dólares para atender los efectos de El Niño
Álvaro Delgado reiteró que no votarán la Rendición de Cuentas y calificó de insólito pensar que Lacalle Pou pidió hacerlo video
"LACALLE POU CANDIDATO ÚNICO"

Álvaro Delgado reiteró que no votarán la Rendición de Cuentas y calificó de "insólito" pensar que Lacalle Pou pidió hacerlo

Dejá tu comentario