Balacera en Ciudad Vieja: hubo al menos 12 disparos, a metros de la puerta del Hospital Maciel

Foto: Subrayado. Primer auto utilizado por delincuentes para huir, abandonado en La Teja.

Foto: Subrayado. Uno de los dos vehículos con impactos de bala en Ciudad Vieja.

Uno de los dos vehículos ajenos al hecho con impactos de bala en Ciudad Vieja.

Una balacera que incluyó al menos 12 disparos ocurrió pasado el mediodía de este martes en Ciudad Vieja, en Montevideo.

Según información que maneja la Policía, el objetivo del ataque fueron dos personas que caminaban por la calle Guaraní. Al llegar a la calle 25 de Mayo, a metros de la puerta de Emergencia del Hospital Maciel, fueron tiroteados.

Las víctimas se fueron del lugar y, de momento, no hay reportes de personas ingresadas con heridas de bala a centros de salud.

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Los tiradores se desplazaban en un auto Renault Kwid azul que abandonaron en Hilario Ascasubi y Emilio Romero (barrio La Teja) y huyeron. Según Supo Subrayado, el segundo vehículo utilizado luego fue hallado en una casa en Las Pitas y Anatole France, en Los Bulevares.

Foto: Subrayado. Primer auto utilizado por delincuentes para huir, abandonado en La Teja.

En Ciudad Vieja hubo al menos dos vehículos que recibieron impactos de bala. No hubo reporte de otras personas heridas.

La Policía —que cortó el tránsito vehicular— halló 12 casquillos en la escena. En tanto, investigadorez de la Zona Operacional I buscan dar con los autores y con las personas a las que fue dirigido el ataque.

A primera hora de la tarde, se aguardaba por los trabajos de Policía Científica en la escena.