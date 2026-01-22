Una bala perdida ingresó a un ómnibus urbano e hirió a una pasajera, en el barrio Ituzaingó este jueves.
Bala perdida ingresó a un ómnibus e hirió a una pasajera de 20 años en una pierna
La víctima fue trasladada al Hospital Pasteur y no quiso radicar la denuncia por el hecho.
El vehículo circulaba por Possolo y General Flores cuando ingresó una bala perdida, que hirió a la joven de 20 años en una pierna.
La pasajera fue trasladada al Hospital Pasteur y no quiso hacer la denuncia.
Seguí leyendo
Primeras horas de multas en el Solo Bus: choferes de ómnibus ven cambios en avenida Italia y particulares dicen que respetan
En desarrollo.
Temas de la nota
Lo más visto
PAREJA DE ANCIANOS DE 90 Y 91 AÑOS
Femicidio y suicidio en ruta 39: "Nada hacía prever que esto iba a suceder", dijo el jefe de Policía de Maldonado
MONTEVIDEO
Avanza el armado de la montaña rusa del Parque Rodó, que será inaugurada en febrero: mirá las imágenes
POSSOLO Y GENERAL FLORES
Bala perdida ingresó a un ómnibus e hirió a una pasajera de 20 años en una pierna
DURAZNO
Cazador resultó herido de bala accidentalmente en el pecho por su compañero mientras iban detrás de un jabalí
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dejá tu comentario