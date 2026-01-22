RECIBÍ EL NEWSLETTER
POSSOLO Y GENERAL FLORES

Bala perdida ingresó a un ómnibus e hirió a una pasajera de 20 años en una pierna

La víctima fue trasladada al Hospital Pasteur y no quiso radicar la denuncia por el hecho.

Ómnibus en el que ingresó la bala perdida. Foto: Guillermo Lorenzo.&nbsp;

Ómnibus en el que ingresó la bala perdida. Foto: Guillermo Lorenzo. 

Perforación que dejó la bala perdida en el ómnibus. Foto: Guillermo Lorenzo.&nbsp;

Perforación que dejó la bala perdida en el ómnibus. Foto: Guillermo Lorenzo. 

El vehículo circulaba por Possolo y General Flores cuando ingresó una bala perdida, que hirió a la joven de 20 años en una pierna.

La pasajera fue trasladada al Hospital Pasteur y no quiso hacer la denuncia.

En desarrollo.

