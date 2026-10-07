La pobreza, medida por el ingreso de los hogares, bajó en el primer semestre de 2026 con respecto al cierre del año pasado, pasando de 16,6 a 14,8%, según el informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgado este miércoles.
Bajó la pobreza a 14,8% y la indigencia a 1,2% en el primer semestre de 2026
Considerando la medición, según el número de hogares, la pobreza también descendió de 13,2 a 11,6%, y la indigencia de 1,3 a 1%, según los datos del INE.
Considerando la medición, según el número de hogares, la pobreza también descendió de 13,2 a 11,6%.
En cuanto a la indigencia, el INE informó que bajó de 1,7% a 1,2%, lo que significa que de cada 1.000 personas, aproximadamente 12 no alcanzaron el ingreso mínimo previsto para cubrir las necesidades alimentarias básicas.
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