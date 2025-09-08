Bajó el telón en Venecia: con estrellas de Hollywood y filmes premiados que marcaron el tinte político del festival

La directora Ben Hania al recibir "El León de Plata". AFP

Este año, la alfombra roja del Lido de Venecia se convirtió en un escenario donde el glamour, la moda en formas clásicas y audaces desplegaron su estilo con una seguridad artística que transciende el simple vestir para convertirse en moda narrativa, cuyos protagonistas fueron famosas estrellas de Hollywood. El Festival de Venecia, nuevamente, se ha convertido en “rampa de lanzamiento” para el próximo Oscar.

Pero, esta edición 82 será recordada por su posición ante el genocidio en Gaza. El primer impacto lo produce el filme ganador del León de Plata, ”La voz de Hind Rajab”. Una tremenda historia que rinde homenaje a una niña de 6 años Hind Rajab, asesinada en el 2024 durante la ocupación de Gaza, cuyo hilo conductor son las grabaciones reales que la niña hizo desde el interior de un coche rodeada de tanques, acorralada y haciendo llamadas de auxilio a los rescatistas. El filme, sin recrearse en el melodrama, ha roto los marcadores y medidores de aplausos durante 24 minutos en su première mundial, envuelto además en gritos que decían “Palestina libre”.

La película tiene como productores a los actores Joaquin Phoenix y Rooney Mara, presentes durante la exhibición. Sobre el escenario de la Sala Grande de la Mostra, la directora Ben Hania, al recibir el premio, no dudó en definir la guerra de Gaza como “un genocidio cometido por el gobierno israelí. Que esta película -agregó- pueda preservar su voz y llevarla a través de las fronteras”.

El premio mayor, la gran victoria del certamen con “El León de Oro”, fue para al realizador Jim Jarmusch, mito viviente del cine independiente de los 80. Nos trae una película episódica historia que explora los frágiles vínculos entre padres e hijos. Consta de tres capítulos sobre un padre aislado en Dublín, una madre que ve a sus hijas solo una vez al año en París y dos gemelas que deben aceptar la muerte de sus padres. Con actores conocidos como Adam Driver, Cate Blanchett y Charlotte Rampling. El festival tuvo protestas políticas pacíficas por el contenido de algunos filmes, pero su organizadores, en el cierre del evento, ha subrayado “que el cine también es un espacio de expresión y sobre todo de memoria”.