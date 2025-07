"Baja el vidrio y me tira un tiro al cuerpo, que no me dio": taxista relató incidente con conductor en el tránsito.

"Se tira mal, me empieza a entrefrenar, baja el vidrio y, cuando me puedo asomar al lado como para poder decirle lo que había pasado, me baja la ventana de su lado que es oscura, y yo veo que me revolea un revólver".

Y agregó: "En ese ínterin me baja el vidrio y me tira un tiro al cuerpo, que no me dio (...) pasan cuatro minutos, me quedo pensando y lo entro a perseguir y acá en la intersección de Buxareo y Francisco Muñoz lo logro detener".

El taxista comentó que el hombre no le dijo nada. Hace cinco años que trabaja en el taxi y nunca le había pasado una situación así.

El conductor del vehículo fue detenido por la Policía.